Milan, non solo Abate: cinque giocatori usciti ufficialmente dal loro contratto

Milan, sono cinque i calciatori usciti dal loro contratto con la società rossonera: un risparmio importante per la società rossonera

Ignazio Abate, Cristian Zapata (che si è già accordato con il Genoa), Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo e Jose Mauri da oggi 1 luglio 2019 non sono più ufficialmente dei giocatori del Milan. Un risparmio consistente per la società rossonera che con le cinque partenze andrà a risparmiare circa 10 milioni di euro a cui occorre aggiungere i 3,5 netti percepiti da Tiemoué Bakayoko non riscattato e di ritorno al Chelsea.

Con questo “repulisti” i rossoneri metteranno dunque da parte non solo un importante tesoretto ma anche un concreto abbassamento del monte ingaggi che vede attualmente in vetta il solo Gigio Donnarumma (6 milioni a stagione) il cui futuro però lo proietta sempre più in direzione Parigi.