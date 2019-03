Milan, cercasi rigore… e rigorista! Chi batte contro la Samp senza Kessié?

Il penalty al Milan manca da troppo tempo, la Sampdoria è la squadra a cui ne hanno fischiati di più. Ecco chi batte i rigori senza Kessié

Sampdoria-Milan è una sfida particolare, perché vede fronteggiarsi rispettivamente la prima e l’ultima in classifica del campionato… per rigori fischiati a favore! Sì, perché i rossoneri non ricevono un penalty da addirittura 4 mesi e in generale ne hanno battuti soltanto due, mentre i blucerchiati hanno mandato Fabio Quagliarella dal dischetto per ben 9 volte.

Il Milan spera nel rigore, ma… chi lo batte? Gennaro Gattuso ha deciso di escludere dall’undici titolare Franck Kessié per motivi disciplinari, e rossoneri quindi si ritrovano senza rigorista. In caso di tiro dagli undici metri, con ogni probabilità si presenterà Krzysztof Piątek dal dischetto. Contro i blucerchiati, l’attaccante avrà una spinta in più, dato il suo passato recente al Genoa.