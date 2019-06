Milan, non tramonta il sogno Ceballos: ecco il piano

Milan, il sogno resta Dani Ceballos e i buoni rapporti con il Real Madrid di Florentino Perez fanno sperare: intanto un giornalista di AS…

Dani Ceballos continua ad essere il sogno proibito del calciomercato del Milan, i dirigenti rossoneri non hanno ancora trovato l’accordo con il Real Madrid che ha rifiutato l’offerta di prestito ma le parti continuano a lavorare sotto traccia. Intanto alcune dichiarazioni dell’Under 21 spagnolo lasciano sperare i rossoneri: «L’anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l’obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono».

Come noto Zinedine Zidane non crede di poter dare a Ceballos lo spazio richiesto e pertanto il giocatore sarà destinato a lasciare Madrid e presumibilmente la Spagna. Il Milan che ha già aperto una corsia con Florentino Perez attraverso l’affare Theo Hernandez è pronto a rilanciare ma prima occorrerà cedere Gigio Donnarumma e incassare quanto serve per proporre al Real Madrid l’offerta giusta intorno ai 40-45 milioni di euro. Manolete, noto giornalista di AS, ha intanto alzato i toni parlando apertamente di accordo possibile tra blancos e rossoneri grazie all’involontaria intercessione della Uefa: «Se la soluzione ai mali del Milan fosse l’acquisto di Ceballos e Theo, il Real dovrebbe ringraziare la UEFA perché grazie alla sanzione imposta agli italiani, ora sembrano disposti a togliere delle bucce che paiono più che complicate».