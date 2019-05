Nuova idea per il dopo Gattuso al Milan. Il club rossonero pensa anche a Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo

C’è anche Roberto De Zerbi in lizza per il dopo Rino Gattuso al Milan. L’allenatore del Sassuolo, finito nel mirino di Lazio e Sampdoria, stando a Sport Mediaset, piace anche al club milanista.

Il Milan potrebbe rivoluzionare il suo organigramma societario e potrebbe cambiare molto anche sotto l’aspetto tecnico. Gattuso potrebbe andare via indipendentemente dal piazzamento finale. I rossoneri hanno sondato Sarri, Di Francesco e altri allenatori. Il nome nuovo è quello di De Zerbi che ha impressionato Gazidis per il suo gioco offensivo. Al Milan ritroverebbe Sensi che è vicino al trasferimento al Milan per 25 milioni.