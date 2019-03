Milan, obiettivo Champions per evitare la scure del Fair Play Finanziario

L’Uefa guarda con diffidenza il progetto Milan. Gazidis mediatore, ma serve la qualificazione in Champions League

Tra il Milan e l’Uefa non corre buon sangue, soprattutto dopo la sanzione legata al fair play finanziario. Il club rossonero ha presentato un secondo ricorso al Tas per discutere nuovamente delle violazioni risalenti al periodo 2014-2017, e l’associazione non l’ha presa bene.

Ivan Gazidis sta cercando di ristabilire i rapporti pacifici con la Uefa: l’ad rossonero è giunto a Nyon per una visita informale. Nel corso di quest’ultima ha spiegato con chiarezza i piani della società attuale, sottolineando l’importanza della qualificazione in Champions League. Centrando questo obiettivo, il club guadagnerebbe un premio di 50 milioni che rassicurerebbe l’organo governativo sportivo.

Il Milan, però, non riceve sconti. Non preoccupa la multa di 12 milioni, quanto invece l’obbligo di pareggio di bilancio entro il 2021. L’imposizione è proibitiva, ma l’Uefa difficilmente farà sconti. Si attende nel frattempo il secondo responso del Tas, che arriverà a maggio.