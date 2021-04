Milan, oggi atteso Raiola in sede: Donnarumma, Ibra e Romagnoli sul piatto

A Casa Milan è atteso in giornata Mino Raiola. I rossoneri dovrebbero discutere con l’agente dei rinnovo di Donnarumma, Ibrahimovic e Romagnoli

Potrebbe essere una giornata importante quella di oggi per il Milan e per quei rinnovi di contratto che stanno diventando spinosi per la società. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe atteso in giornata a Casa Milan Mino Raiola in primis per chiudere l’accordo sul prolungamento di Ibrahimovic.

Sotto la procura dell’agente, però, ci sono anche Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, altri due casi spinosi che il Milan vuole provare a risolvere. E quale migliore occasione se non farlo oggi a quattr’occhi con Raiola.