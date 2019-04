Milan, Bakayoko è l’uomo su cui fondare il centrocampo: l’eventuale conferma del francese, porterebbe lontano da Milano Biglia

Il Milan si sta giocando l’ingresso in Europa attraverso l’ultimo posto disponibile per la Champions. Prima della sconfitta nel derby, i rossoneri sembravano saldi al terzo posto, con un occhio alla seconda piazza occupata dal Napoli.

Per il prossimo anno, Leonardo starebbe pensando a rinsaldare il centrocampo, sulla figura di Bakayoko: il Chelsea non fa sconti, e vuole 35 milioni per il riscatto del francese, che allontanerebbe Biglia. L’argentino, che ha delle proposte dall’estero (Boca Juniors), è sempre più lontano dal Milan che vuole ricostruire il centrocampo sui muscoli di Bakayoko.