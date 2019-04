Ordine commenta l’errore di Donnarumma dopo Sampdoria-Milan. Il giornalista critica il portiere ma non lo demolisce… al contrario di Karius

Franco Ordine ha commentato l’errore fatale di Gigio Donnarumma. La svista del portiere del Milan ha regalato la vittoria ai rivali della Sampdoria. Il giornalista critica l’estremo difensore rossonero ma lo difende dalle accuse esagerate che sono piovute. Per farlo, utilizza un paragone poco elegante ma abbastanza eloquente.

Ecco le parole di Ordine su Donnarumma:«Il vero problema del Milan, in gestione del possesso dal basso, è di concetto. Che l’altra sera Donnarumma ha sbagliato perché era fuori posizione e non aveva compagni liberi sono tutte puttanate. Lì era semplicemente impreparato, non concentrato al massimo. Il paragone con Karius non può esistere, perché quello era ed è una pippa».