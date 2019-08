Milan, Paquetà parla in vista della prossima stagione: la sua visione su Giampaolo, e fissa l’obiettivo dei rossoneri

Paquetà è pronto per la nuova stagione. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Giampaolo per me è un maestro. Ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle. Ha modificato il modo di giocare sia in attacco che in difesa».

«Meritiamo la Champions League. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere il primo posto».