Milan, parla l’ex Gandini: «Giampaolo si è messo in discussione da solo. Su Pioli…»

L’ex dirigente del Milan ai tempi della Fininvest, Umberto Gandini, ha parlato del momento che sta attraversando il Diavolo

Lungo intervento di Umberto Gandini, ex dirigente del Milan con la proprietà Fininvest, a Radio24. Ecco i passaggi più importanti di Gandini sullo stato attuale del Diavolo.

PIOLI – «Pioli arriva nel momento giusto. Impossibile non essere d’accordo con Boban: hanno preso una scelta ponderata. La rosa vale più della classifica e Pioli è l’uomo giusto per dimostrarlo. Il punto di riferimento del Milan non può essere la squadra di qualche anno fa. Se paragoni i terzini a Maldini, Serginho o Cafu, ma anche Abate, vai in difficoltà. Il Milan gioca per essere tra le prime, non per forza le prime tre, e che compete con altre 4/5 squadre con rosa simile».

GIAMPAOLO – «Giampaolo si è messo in discussione da solo dopo la partita di Udine. Dopo aver allenato la squadra per tutto il precampionato, ha perso una partita inguardabile e dici di aver chiesto ai giocatori cose che non possono dare. Iniziano subito a vedersi crepe, perdi 4 gare su 7, la società pensa di avere una buona rosa e quindi si arriva ovviamente al divorzio»