Milan, parla Reina: «Inizio di stagione difficile. Pioli? Ha tanta esperienza»

Milan, parla Pepe Reina: «L’inizio di stagione è stato particolarmente difficile. Pioli? Conosce bene il calcio e ha tanta esperienza»

Pepe Reina, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’estremo difensore rossonero:

«Per noi è stato un inizio di stagione particolarmente difficile. Si deve lavorare, adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo capire in fretta le sue idee così da essere al più presto pronti per affrontare le prossime partite. Pioli? È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano».