Reina saluta Higuain: «Il calcio è anche questo»

Manca solo l’ufficialità per l’addio di Higuain al Milan, arriva il commento di Pepe Reina: ecco le parole del portiere spagnolo

Reduce dalla vittoria per 0-2 sul Genoa, il Milan è atteso dall’ostico confronto con il Napoli. Grande ex del match sarà Pepe Reina, con il portiere rossonero che ha parlato della sfida contro i partenopei all’evento benefico Amici dei bambini: «A Napoli mi sono trovato molto bene e per quella piazza ho solo parole di ringraziamento».

Continua Reina, come riportano i colleghi di Milannews24: «Il Milan è una grande sfida perché vorrei riportare il club rossonero dove merita. E poi voglio aiutare Donnarumma a diventare il numero uno nel suo ruolo. Higuain? Il calcio ci lascia anche questi momenti amari: perdo un compagno di squadra, ma sarà sempre un amico».