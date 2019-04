Sempre più probabile l’addio di Gennaro Gattuso al Milan al termine della stagione: secondo le indiscrezioni i rapporti con Leonardo continuerebbero ad essere freddi

Il futuro di Gennaro Gattuso resta su una nube grigia al momento impossibile da prevedere: sarà pioggia o tornerà il sereno? Difficile che in breve la situazione trovi una spiegazione ma, come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, resterebbero di fondo le perplessità del tecnico rossonero, che potrebbe lasciare il Milan a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Quasi un atto di rivalsa quello di Ringhio, conscio di aver ripreso credibilità di fronte agli addetti ai lavori negli ultimi mesi e motivato magari a cambiare aria. A Milanello, ad oggi, l’ambiente sarebbe tutt’altro che tranquillo: il rapporto con il direttore tecnico Leonardo, sempre secondo le indiscrezioni, continuerebbe a fare acqua da tutte le parti, come già raccontato di recente.

Ieri Gattuso in conferenza stampa ha preferito fare un passo indietro, ammettendo di essere stato improvvido a parlare del proprio futuro, non proprio certo, alla vigilia della partita con la Sampdoria di settimana scorsa. Tra le altre cose il tecnico rossonero ha anche smentito le voci riguardanti i cattivi rapporti con la dirigenza. Resta però in ogni caso la possibilità che Leonardo opti comunque per l’esonero anche in caso di accesso alla prossima Champions (ipotesi tutt’altro che scontata, nonostante il quarto posto del Milan al momento). Arrivare al divorzio diventa di giorno in giorno possibilità sempre più concreta.