Milan, Piatek di nuovo al gol su azione non accadeva da 5 mesi

Piatek trova la via del gol su azione e si sblocca dopo 5 mesi di digiuno. Ecco quando e contro chi aveva fatto l’ultima rete

Il pareggio contro il Lecce è stata l’ennesima beffa stagionale per il Milan che continua ad accumulare passi falsi in campionato nonostante i cambi in panchina. Una delle poche note positive della gara di ieri è stato il ritrovato gol su azione di Piatek arrivato su assist di Calhanoglu (il migliore in campo).

Nonostante fosse la terza rete in stagione, quella di ieri sera è stata per Piatek la prima non su rigore evento che non si ripeteva dallo scorso 19 maggio contro il Frosinone. Ben 5 mesi di digiuno per il centravanti polacco che però ora si è finalmente sbloccato.