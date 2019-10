Milan, Piatek e Leao insieme? Il tecnico Pioli studia le mosse

Milan, Piatek e Leao possono coesistere? Il tecnico Pioli ci pensa e studia come poter far giocare assieme i due attaccanti

Se il risultato non è stato positivo, almeno dai suoi attaccanti Stefano Pioli ha ricevuto indicazioni confortanti per quanto riguarda la prossime gare. Piatek e Leao si sono resi protagonisti di ottime prove individuali.

Per questo motivo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta adesso pensando di schierarli insieme a partire dal primo minuto. Lavori in corso, a Milanello, per far quindi coesistere i due centravanti.