Milan, Piatek o Leao: Pioli ci pensa

Il nuovo mister rossonero dovrà scegliere se dare spazio ancora a Piatek o puntare sul giovane Leao

Manca poco e poi sarà la volta del nuovo Milan. Domenica i rossoneri faranno il loro esordio con Pioli che da ieri sta lavorando con la squadra al completo dopo il ritorno dei Nazionali.

Il dubbio più grande è quello che riguarda l’attacco: Piatek o Leao. Il polacco sta deludendo in questa sua seconda annata: solo due reti segnate (su calcio di rigore), l’ultima su azione risale al 19 maggio. Se il tecnico dovesse scegliere il compagno di squadra per l’attaccante sarebbe una vera e propria bocciatura che il Milan non può permettersi visti i 35 milioni investiti per lui. Ancora altri due giorni, Pioli ha tutto il tempo per studiare la formazione migliore.