Milan, Piatek non è più servito bene dalla squadra

Piatek non riesce più a rendersi pericoloso. I numeri mostrano come il Milan fatichi a servirlo nel migliore dei modi.

Il digiuno di Piatek, che non segna dalla partita contro la Juventus del 6 aprile, preoccupa il Milan. A essere inquietante, non è tanto la mancanza della rete (un periodo i imprecisione può capitare a chiunque), quanto che il polacco non sia più messo nelle condizioni di tirare in porta con pericolosità.

Come confermano le statistiche, è crollato il dato degli Expected Goals (ossia, i gol attesi). Fino al 6 aprile, Piatek aveva lo 0.74 di probabilità di segnare in ogni partita. Successivamente, il dato si è più che dimezzato arrivando a un misero 0.31. I rossoneri devono sfruttare meglio il proprio centravanti.