Milan, l’amara estate di Piatek: nessun gol nell’intero pre-campionato

Milan, l’amara estate di Piatek: poche occasioni e nessuna rete nel pre-campionato agli ordini di Giampaolo

Il Milan fatica a convincere, e Piatek più di tutti. Le ultime uscite pre-campionato hanno mostrato troppi rossoneri in ritardo di condizione, oltre ad un attaccante polacco ancora a secco di reti.

Il Pistolero rossonero, infatti, non ha trovato la via della rete in nessuno dei cinque test estivi. Dimostrando di faticare ad entrare in area di rigore e di farlo comunque spesso in ritardo negli schemi di Giampaolo.