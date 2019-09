Milan, Piatek si toglie la ruggine: ora serve un gol su azione

Milan, il successo contro il Verona porta la firma di Piatek (su rigore). Sabato al derby servirà ripetersi

Il successo contro il Verona al Bentegodi di questa sera rilancia il Milan in classifica: i rossoneri con questa vittoria salgono a 7 punti portandosi così a 2 sole lunghezze dall’Inter capolista a cinque giorni dal derby. A decidere la gara contro l’Hellas c’ha pensato Piatek che si è finalmente sbloccato dopo mesi di astinenza ma su rigore.

La gara del polacco a dire la verità non è stata delle migliori ma la ritrovata vena realizzativa potrebbe essere un iniezione di fiducia fondamentale in vista della stracittadina di sabato prossimo. Per allora però il Milan dovrà crescere sopratutto dal punto di vista del gioco, anche ieri sera al Bentegodi la squadra è sembrata spesso impacciata e senza grandi idee di sistema nonostante la superiorità numerica.