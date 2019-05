Milan, Piatek spara a salve: media gol da brividi nelle ultime dieci partite

L’attaccante rossonero Krzysztof Piatek è ufficialmente in crisi: solo tre gol messi a segno nelle ultime dieci partite giocate

La crisi nera che ha colpito il Milan nell’ultimo mese e mezzo non ha risparmiato nemmeno il pistolero Krzysztof Piatek. Dopo un inizio da top player assoluto infatti, dove era riuscito a mettere a segno ben 5 gol nelle prime 5 apparizioni in rossonero, l’ex ariete del Genoa ha nettamente abbassato il suo rendimento. Colpa dell’evidente flessione avuta da tutto il resto della squadra e dall’involuzione del gioco di mister Gattuso? Può essere, ma ciò non può assolutamente giustificare le sole 3 reti messe a segno nelle ultime 10 partite.

Un misero bottino che ha di certo influito sui pessimi risultati ottenuti dal Milan e che ne ha fatto crollare la media gol generale fino allo 0,53 con un totale di 8 centri in 15 partite giocate. Media gol appunto che adesso risulta addirittura inferiore a quella che il bomber polacco aveva con la maglia del Genoa (0,68) visto che era riuscito a siglare ben 13 reti in 19 gare disputate.

Per non finire come il peggiore Higuain visto qui a Milano e per trascinare il Milan in Champions League, è necessario che il pistolero ricarichi le pistole e torni a sparare in queste ultime tre gare della stagione dove i rossoneri incontreranno Fiorentina e Spal in trasferta e Frosinone in casa. Un ultimo e decisivo sforzo che Piatek deve compiere per tutto il popolo rossonero che, nonostante la crisi, continua fermamente a credere in lui.