Milan, Piatek torna a sparare: «È stato un momento difficile» – VIDEO

Piatek è tornato al gol dopo cinque giornate di digiuno. Il polacco, decisivo col Frosinone, ammette: «È stato un periodo difficile»

Quanto sono mancati al Milan i gol di Krzysztof Piatek. E che fortuna che la marcatura sia tornata nel momento decisivo della stagione. Il cronometro, nel match col Frosinone, scorreva pericolosamente. Più passavano i minuti, più cresceva il timore dei tifosi rossoneri di lasciare lo stadio senza i tre punti. Fino alla sua zampata. Da bomber vero.

Un periodo pesante per il polacco, quello senza reti. Lo ha ammesso lui stesso: «È stato un momento difficile per me, non sono riuscito a segnare per cinque partite. La marcatura di oggi, però, è stata importante. Non solo per me ma per tutta la squadra, il primo tempo era stato complicato».