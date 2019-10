Milan, pienone a San Siro ma curva in silenzio: il motivo

Milan, a San Siro col Lecce si toccheranno le 50mila presenze sugli spalti. Ma la curva rossonera opta per la protesta: resterà in silenzio

Durante Milan-Lecce andrà in scena una protesta piuttosto curiosa da parte dei tifosi rossoneri. Le prevendite per la gara sono andate piuttosto bene, infatti si toccherà quota 50mila spettatori a San Siro.

Tuttavia, scrive La Gazzetta dello Sport, la curva rossonera ha scelto di rimanere in silenzio per tutta la gara a prescindere dagli avvenimenti della stessa. È un segnale di protesta per un operato per loro non adatto della società.