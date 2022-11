Milan, Pioli: «Non dobbiamo avere paura di puntare in alto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita contro il Salisburgo di Champions League

PRIMO BILANCIO – «Non dobbiamo avere paura di puntare in alto. Ora pensiamo al campionato, ripartiamo dopo la sconfitta di Torino. Lo Spezia gioca un bel calcio. Dobbiamo cercare di fare bene nelle ultime tre partite prima della sosta per restare in scia al Napoli. Poi vedremo cosa dirà il sorteggio, ho giocatori forti. Chi ci affronterà troverà un Milan voglioso e convinto».

OTTAVI – «Chiunque incontreremo sarà un avversario stimolante e difficile. Ma siamo i campioni d’Italia e dobbiamo cercare di andare più avanti possibile».

