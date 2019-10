Milan, Pioli riparte da Suso: l’unica certezza per domenica

Jesus Suso sembra essere l’unica certezza di Stefano Pioli in vista della sfida di domenica con il Lecce. Ma chi lo affiancherà in avanti?

Inizia a prendere forma il Milan di Stefano Pioli che in settimana ha testato il suo undici tipo in vista della sfida di domenica sera a San Siro con il Lecce. Il tecnico ex Fiorentina ha provato più formazioni utilizzando però sempre il medesimo modulo: il 4-3-3.

Oltre al reticolato tattico però Pioli sembra aver poggiato il suo Milan sulla “solita” certezza: Suso. Lo spagnolo ad oggi sembra essere l’unico elemento imprescindibile nel tridente avanzato mentre permangono i dubbi sull’esterno sinistro (Rebic) e il centravanti (Piatek o Leao).