Milan, Pobega: «Lavoriamo per vincere ogni competizione»

Le parole di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino

Tommaso Pobega ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Torino.

PAROLE – «È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo».