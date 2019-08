Milan, preso Riad Tahar: il profilo del nuovo terzino

Riad Tahar è un nuovo giocatore del Milan: i rossoneri si sono assicurati le prestazione del classe 2002 che andrà a rinforzare la Primavera

Il Milan mette a segno con Paolo Maldini un colpo di calciomercato: preso Riad Tahar. Il difensore centrale francese classe 2002 si legherà al settore giovanile rossonero dopo l’esperienza maturata al Lione che gli è valsa anche la convocazione con la nazionale Under 16 transalpina.

Riad Tahar arriva a parametro zero e si unirà alla formazione Primavera. Terzino sinistro ancora non strutturatissimo a livello fisico ma già molto abile dal punto di vista tattico, Tahar è stato trattato in prima persona da Paolo Maldini che dopo aver chiuso per Theo Hernandez nei primi giorni di questa sessione di calciomercato oggi ha portato al Milan un altro giovane talento in attesa della firma ufficiale di Luan Capanni altro obiettivo dichiarato del settore giovanile rossonero.