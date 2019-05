Il Milan alla prova dell’ex: per i numeri Petagna rende più di Piatek

Milan alla prova dell’ex nella sfida alla Spal decisiva per le speranze Champions: Petagna, dati alla mano, rende più di Piatek

Passano tutte da Ferrara, le residue speranze del Milan di acciuffare all’ultima curva la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri devono battere la Spal, e al contempo augurarsi un passo falso da chi li precede di misura: l’Inter o l’Atalanta, insomma.

Prima di preoccuparsi degli altri risultati, però, gli uomini di Gattuso devono assicurarsi i tre punti. Contro un cliente scomodo come l’ex di turno Petagna. Che in terra estense ha raccolto finora un ricco bottino di 16 reti stagionali, di cui addirittura 10 nel solo girone di ritorno. Meglio dello stesso Piatek, fermo a quota 9, ma anche di un certo Cristiano Ronaldo. Un pericolo in più per la porta di Donnarumma…