Milan, quale è il difetto tattico delle squadre di Giampaolo

Marco Giampaolo sarà probabilmente il prossimo allenatore del Milan. Il rombo del tecnico abruzzese ha una debolezza tattica

Le squadre di Marco Giampaolo si contraddistinguono per attuare un rombo tanto radicale quanto peculiare. Sia col pallone che senza.

I limiti di questa disposizione tattica sono soprattutto difensivi: coi 3 attaccanti alti e stretti, davanti alla difesa ci sono solo 3 centrocampisti. Questi devono coprire tanto campo in orizzontale, scivolando esternamente ed aiutando i terzini. Di conseguenza, si soffrono i rapidi cambi di gioco, non è semplice coprire l’ampiezza. Sul lato debole l’avversario ha spazio per attaccare, col terzino isolato.