Milan, Rafael Leao la nuova (sola) certezza di Giampaolo

Milan, la rete di Rafael Leao è l’unica nota positiva di una serata da dimenticare: il portoghese si candida nel ruolo di punta

Aria di rivoluzione in casa Milan dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata oggi contro la Fiorentina. Marco Giampaolo al termine della gara ha parlato di “incremento di quantità” per dare equilibrio alla squadra mentre Maldini ha fatto leva sulla mancanza di esperienza, problema paventato già in estate.

Piatek, difeso strenuamente da Giampaolo ha fallito l’ennesima prova stagionale e ora rischia di aver perso il proprio ruolo da protagonista in funzione del “nuovo che avanza”: Rafael Leao, ancora una volta il migliore in campo tra i rossoneri. Proprio la rete in slalom del portoghese è il fotogramma su cui dovrà poggiare il nuovo film diretto da Giampolo, sperando che non si tratti di un dramma.