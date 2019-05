MIlan, record di punti ma il bomber dov’è? Il dato è spaventoso

MIlan, record di punti ma il bomber dov’è? In doppia cifra non c’è nessuno: non succedeva dalla stagione 1985/86

Stagione positiva o stagione negativa? Questione di punti di vista: l’annata del Milan cambia a seconda della prospettiva, di Gattuso, della società, dei tifosi. I punti sono 68, mai così tanti dalla stagione dal 2012/13 quando i punti conquistati erano stati 72 sotto Massimiliano Allegri. Ma a qualificazione alla Champions League è sfumata.

I motivi? Variegati: dalla scollatura tra tecnico e società passando per le problematiche emerse nello spogliatoio. Ma c’è anche un dato che spaventa: per la prima volta della stagione 1985/86 nessun giocatore rossonero è andato in doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A. Piatek, arrivato a gennaio, si è fermato a nove. Un balbettante Patrick Cutrone si è invece fermato a tre.