L’Arsenal potrebbe lasciar andare Laurent Koscielny. Il difensore piace a Milan, Monaco e Bayer Leverkusen

Rinforzi low cost in difesa per il Milan? Secondo quanto riferito da L’Equipe, il club rossonero avrebbe posato lo sguardo sull’esperto difensore Laurent Koscielny, attualmente in forza all’Arsenal.

Il centrale ha un contratto fino al 2020 ma potrebbe andare via in estate. Il difensore, classe ’85, non rinnoverà e l’Arsenal potrebbe cederlo per una cifra irrisoria. Su di lui ci sono Monaco, Bayer Leverkusen e anche il Milan che potrebbe rinforzare la difesa con un giocatore di esperienza internazionale a basso costo.