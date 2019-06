Milan, Rodriguez è adatto a fare il terzino con Giampaolo?

Si sta discutendo il futuro di Rodriguez nel Milan di Giampaolo. Scopriamo se lo svizzero può fare il terzino con lui

Nella pianificazione per la rosa del Milan del prossimo anno, si sta discutendo il futuro di Rodriguez. In realtà, il terzino svizzero sembra avere le caratteristiche giuste per giocare nel rombo di Giampaolo.

Anche se forse gli manca qualcosa negli ultimi metri, Rodriguez è un ottimo palleggiatore e aiuta la squadra nella prima costruzione. Questo è un qualcosa che Giampaolo richiede ai propri terzini, che in avvio di azione restano piuttosto bassi per aiutare la manovra.