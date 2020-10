Milan Roma, Fonseca: «VAR, non è come l’anno scorso…»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il Milan. Le sue parole

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole.

«Non devo commentare i rigori. Tutti noi possiamo sbagliare, penso che se ha sbagliato, ha sbagliato per tutte e due le squadre. Il risultato non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere, ma dopo quello che è successo, che siamo stati per tre volte sotto nel risultato, è un bene»