Milan Roma, Tassotti: «Partita equilibrata, ma mi aspetto dei gol»

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha parlato di match di campionato tra i rossoneri e la Roma

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan e attuale vice allenatore dell’Ucraina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della di oggi pomeriggio tra i rossoneri e la Roma.

PARTITA EQUILIBRATA – «Le situazioni tra le due squadre sono abbastanza simili, la Roma però ha ancora qualche ambizione per qualificarsi in Champions League. L’Atalanta gioca meglio di tutte, quindi non sarà semplice. Tra rossoneri e giallorossi sarà una partita equilibrata, e mi aspetto dei gol».