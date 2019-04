Milan, Salvini va giù duro: «Fate giocare la Primavera»

Matteo Salvini come capita da tempo, non risparmia critiche al Milan, dopo un’altra prestazione negativa della squadra di Gattuso. Questo il suo messaggio social

Salvini non nasconde la sua amarezza, dopo la sconfitta inflitta dal Torino, ennesimo post critico verso il suo Milan. Anche stavolta Salvini va giù duro, parole pesanti di un “tifoso” deluso.

Il messaggio pubblicato su Twitter da Salvini non risparmia nessuno, società, dirigenti, allenatori e giocatori; risparmia solo i tifosi rossoneri e la loro grande passione. Il post si chiude con una provocazione, tra l’altro poco decifrabile, quella di far giocare la Primavera del Milan; forse dal punto di vista della grinta e della voglia, secondo lui i giovanissimi rossoneri ne metterebbero di più in campo della prima squadra.