In una lunga intervista il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato del Fair Play Finanziario, di Gattuso e del nuovo stadio con l’Inter

«Siamo il club italiano con il maggior numero di tifosi sparsi per il pianeta: vogliamo tornare a livelli economici e sportivi eccellenti», queste le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, a La Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dei rossoneri ha, quindi, ben chiare le idee sul voler riportare il Milan in cima al mondo, ma deve fare i conti con il Fair Play Finanziario: «Martedì avremo l’audizione a Nyon, a decidere saranno magistrati della corte europea, quindi, indipendenti. Siamo tutti d’accordi che nel triennio 2014-2017 il Milan abbia violato i vincoli, però, ci aspettiamo una sanzione proporzionale alla colpa. Condivido questi paletti inseriti dall’Uefa, è chiaro che se, però, devi riprenderti la posizione che pensi ti competa, devi investire. Al momento conviene puntare sui giovani, crescerli e rivenderli: i tifosi capirebbero».

Scaroni non ha voluto dilungarsi, invece, sulla questione del calciomercato: «Non decido io in quell’ambito e comunque il mio giocatore preferito è già in squadra: Suso». In merito alla posizione di Gattuso, invece, ha dichiarato: «Non ho mai voluto il suo esonero, anzi, i risultati dicono che stia facendo meglio del suo predecessore». Quanto alla questione stadio, ha aggiunto: «Farlo insieme all’Inter permetterebbe di dimezzare i costi di investimento e manutenzione, ma allo stesso tempo aumenterebbe il valore degli sponsor. Ogni settimana ci sarebbero partite di coppa e campionato con una visibilità pazzesca. Potremmo avere ricavi superiori all’Allianz di Torino». In chiusura, tornando sul campo e sui titoli sportivi, Scaroni ha precisato: «Preferisco la qualificazione in Champions allo Scudetto: ormai i titoli nazionali perdono peso».