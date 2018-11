Il match Milan-Dudelange è importante ai fini della classifica, ma San Siro non ha certo risposto presente con appena 15 mila tifosi

Dai pienoni per Milan-Juventus o Inter-Barcellona a un San Siro semi deserto per la sfida non certo esaltante tra i rossoneri e i lussemburghesi del Dudelange. Solo 10-15 mila i tifosi che hanno scelto di partecipare alla serata di Europa League, facendo sentire il proprio sostegno alla squadra di Gattuso. Il Milan deve necessariamente vincere, essendo a pari punti con i greci dell’Olympiakos, sfruttando il facile incontro casalingo.