Milan, scende Di Francesco e sale Sarri: suggestione Allegri per Gazidis

Il Milan valuta il nome del futuro allenatore: scende Di Francesco, sale Sarri ma ora c’è anche Allegri in ballo che aveva pronosticato…

Il Milan lavora sulla rosa di possibili futuri allenatori che sostituiranno Gattuso nella prossima stagione. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di contatti già avviati con Di Francesco, attualmente libero, ma negli uffici di Casa Milan riprende quota Maurizio Sarri ancora tutt’altro che certo di restare al Chelsea al termine dell’annata. Intanto però da Torino l’ufficialità dell’esonero di Allegri a partire da giugno innesca una suggestione a Gazidis.

Allegri al Milan, lui pronosticò già un ritorno

Massimiliano Allegri è l’allenatore italiano più vincente degli ultimi anni avendo conquistato ben 5 scudetti consecutivi e 4 Coppa Italia fortificando anche il proprio palmarés internazionale giungendo per due volte in Finale di Champions League. Un curriculum invidiabile per l’ex tecnico rossonero che deve proprio al Diavolo il decollare della propria carriera di allenatore. Nelle scorse ore l’annuncio della Juventus di voler chiudere il rapporto lavorativo con il tecnico livornese ha generato una suggestione nella mente di Ivan Gazidis che confrontandosi con i propri collaboratori avrebbe dato disposizione a contattare Allegri per la prossima stagione. Nonostante a giugno saranno diversi i club disposti a mettersi al tavolo con il tecnico livornese, Psg e United su tutti, il Milan può vantare un rapporto privilegiato con l’allenatore italiano che meno di un mese fa nel backstage di “Che tempo che fa…” si lasciava andare ad un inimmaginabile pronostico riguardo un proprio ritorno al Milan.