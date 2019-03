Milan, seconda sconfitta di fila: non accadeva da dicembre 2017

Dopo il ko contro l’Inter nel Derby, il Milan ha perso anche contro la Sampdoria: due sconfitte di fila non accadevano da dicembre 2017

Dopo un filotto di vittorie consecutive in campionato, il Milan inizia a perdere colpi. Dopo infatti la sconfitta contro l’Inter per 3-2 nel Derby di Milano di due settimane fa, la squadra di Gattuso non è riuscita a risollevarsi e anzi è ricaduta contro la Sampdoria. Quattro gol subiti in due partite e solamente due fatti testimoniano una piccola crisi in casa rossonera.

A testimoniare ciò non è solo la seconda sconfitta di fila, ma anche il fatto che un momento così negativo mancava dal dicembre del 2017, più di un anno fa. Con queste due sconfitte di fila, i rossoneri potrebbero allontanarsi sia dal secondo che dal terzo posto in classifica. Attenzione poi alle romane, in caso di vittorie andrebbero a ridosso proprio dei rossoneri al quarto posto.