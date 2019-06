Milan, la sentenza Uefa è nell’aria: lo confermano le mosse di Roma e Toro

Milan, sentenza Uefa nell’aria: rossoneri verso l’estromissione dalla prossima Europa League, lo confermano le mosse di Roma e Toro

La Uefa prende tempo, il Milan attende un verdetto. Ma chi non ha intenzione di aspettare – al contrario – sono Roma e Toro, a loro volta direttamente toccate dalla sentenza ai danni dei rossoneri. A questo punto – è soltanto una questione di tempo – attesa nei prossimi giorni.

Perché giallorossi e granata si sono mosse con i rispettivi legali e, in base a quanto raccolto, hanno deciso di risolvere l’impasse. La Roma posticipando le date del ritiro pre-campionato, dato che si aspetta di non dover prendere parte ai preliminari di Europa League. Posto che, invece, spetterebbe allora al Toro, che al contrario ha deciso di anticipare di una settimana il raduno al Filadelfia. Non ci sono ancora ufficialità, insomma, ma evidenti segnali sì.