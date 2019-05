Milan sentenza Uefa, rinuncia o squalifica: cosa cambia per Roma e Torino

Milan in attesa della sanzione Uefa: ecco spiegata la differenza tra rinuncia e squalifica. Roma e Torino in agguato

Il Milan aspetta la sentenza Uefa (ecco quando arriverà): nelle ultime settimane si è fatto confusione tra due termini “squalifica” e “rinuncia”. Facciamo chiarezza: se il Milan dovesse essere squalificato dalla Uefa, sconterebbe la pena e ripulirebbe la fedina penale (o eventualmente potrebbe fare ricorso, come avvenuto lo scorso anno). Tra i verdetti possibili, c’è l’esclusione, in questo caso: Roma ai gruppi e Torino, ripescato, ai preliminari.

La rinuncia è cosa ben diversa: dovrebbe essere il Milan stesso a proporre di non andare nelle coppe. Una situazione impercorribile e controproducente. La fedina penale rimarrebbe sporca e i rossoneri non risolverebbero un bel niente. Inoltre, non si libererebbe un ulteriore posto. Il Torino rimarrebbe esclusoe la Roma costretta ai prelimari.