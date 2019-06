Milan, senti Maripan: «Sto bene all’Alves. Non so se è ora di cambiare»

Il difensore centrale dell’Alaves, Guillermo Maripan, accostato anche al Milan, ha parlato del suo futuro con l’Alaves

Ai microfoni di Marca, il difensore centrale dell’Alaves, Guillermo Maripan, ha risposto alle domande relative al suo futuro. Il calciatore, che sta attualmente giocando con il Cile per la Copa America, era stato accostato anche al Milan nei giorni scorsi.

Ecco le sue parole: «Non so se è ora di cambiare club. Sono molto a mio agio al Deportivo Alaves e ora sono concentrato sulla Copa America e la squadra. Non ci sto pensando».