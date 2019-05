L’esterno del Nizza Allan Saint-Maximin apre al trasferimento in estate al Milan: il francese, intervistato ieri, ha confessato la propria ambizione di vestire la maglia rossonera

Il suo, insieme ad altri, ormai da mesi è uno dei tanti nomi in ballo per la fascia del Milan: con o senza Champions League, potrebbe esserci spazio nel mercato rossonero per Allan Saint-Maximin. L’esterno francese del Nizza, raggiunto ieri dai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il pareggio rimediato dai suoi contro il Paris Saint-Germain, ha ancora una volta aperto all’eventualità di un approdo a Milano. «Di sicuro mi sento pronto a salire di grado e ad andare in una squadra più prestigiosa – le parole del giocatore francese – . Per adesso al Nizza mi sento bene e spetta a me continuare a mantenere queste performance aiutando per quanto possibile la mia squadra, poi per il futuro vedremo».

Il Milan resta comunque l’ambizione principale: «Parliamo sicuramente di un grande club, già nel mercato invernale avevo l’opportunità di andarci ma alla fine l’affare non è andato in porto. Vedremo come andrà in estate: per ora sono concentrato sul campo e voglio aiutare la mia squadra a vincere, poi a fine stagione tireremo le somme».