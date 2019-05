Milan, senza Champions sarà rivoluzione: via anche Romagnoli

Milan, senza i ricavi della qualificazione in Champions verrà attuata una rivoluzione: via Suso, Calhanoglu, in dubbio Romagnoli

Il Milan di inizio anno sembrava puntare decisamente al Napoli per la lotta al secondo posto. Ora, dopo un filotto di risultati negativi, il Diavolo si ritrova a lottare disperatamente per raggiungere il quarto posto, ovvero l’ultimo appiglio per un posto in Champions. L’obiettivo sarà di essenziale importanza anche per la prossima stagione: senza Champions si attuerà una rivoluzione.

Sembra scontato l’addio a Bakayoko, come quello di Calhanoglu. Anche Kessie è con le valigie in mano, dopo gli screzi di quest’ultima parte di stagione: sarà complicato però trovare un acquirente che sborsi più di 30 milioni. In partenza anche Suso, e senza Champions Donnarumma difficilmente rimarrà. Più complicata la situazione Romagnoli: il capitano vorrebbe giocare la Champions, ma anche senza la partecipazione a questa competizione, il Milan vorrebbe trattenerlo.