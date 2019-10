Milan, si salva solo Gazidis: ecco tutti i dirigenti sotto esame dopo il deludente avvio di stagione dei rossoneri

Dopo aver congedato Giampaolo, il Milan riflette ora – secondo Il Corriere dello Sport – sulle cariche dirigenziali nel settore tecnico. E, allora, anche Boban e Maldini sono finiti ora sotto esame.

A fine stagione verrà stilato un bilancio sulla base delle loro scelte tecniche e dunque i due ex calciatori non possono certo sentirsi al sicuro. Saldo nella propria posizione invece Gazidis, non avendo alcun ruolo nella parte tecnica.