È fatta per la cessione di Stefan Simic all’Hajduk Spalato: il classe 1995 del Milan avrebbe firmato il contratto con la società croata

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport e come anticipato da MilanNews, Stefan Simic ha trovato un accordo co l’Hajduk Spalato.

Inoltre, nella giornata di ieri, il classe 1995 avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al club croato. Il difensore centrale lascia così il Milan dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Frosinone.