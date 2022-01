Ripetizione Milan Spezia? Ecco cosa dice il regolamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco perché Milan Spezia non potrà avere una ripetizione: cosa dice il regolamento e perché non è da considerare errore tecnico

E’ polemica dopo il fattaccio della partita fra Milan e Spezia con l’ipotesi ripetizione richiesta da più di una voce, compreso il CODACONS. Partita finita al centro del ciclone dopo l’errore dell’arbitro Serra sul gol di Messias.

Da regolamento, però, l’errore dell’arbitro, benché ammesso, non può essere considerato “tecnico”. Oltretutto il gol è arrivato ben oltre il fischio, dunque di fatto è come se non fosse mai esistito. L’errore di Serra è imputabile alla mancata applicazione del vantaggio ai rossoneri nell’occasione, ma è comunque a discrezione dell’arbitro il far proseguire o interrompere l’azione. Partita che dunque non potrà essere giocata una seconda volta, siccome l’errore di Serra è di interpretazione del regolamento e non tecnico. Arbitro che ora rischia comunque un lungo stop da parte dell’AIA.