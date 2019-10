Milan su Malen del PSV: la valutazione però rischia di schizzare

Milan su Malen, talentino del PSV autore di dieci rete nelle prime nove gare in Eredivisie. Potrà essere lui il colpo di gennaio?

Dopo averlo osservato già negli scorsi mesi il Milan non molla Malen del PSV. Stando a quanto si apprende dalla redazione di Milan News 24 un tentativo per il talento il ventenne olandese verrà sicuramente prima che il costo del suo cartellino assuma cifre irraggiungibili per le casse rossonere.

In questa stagione Mallen conta già 9 presenze in Eredivise condite da 10 gol e 2 assist con un Valore di mercato che, ad oggi, si attesta intorno ai 18 milioni (fonte transfermarkt).