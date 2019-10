Milan su Osimhen, il ds del Lille: «Oggetto di attenzioni»

Milan e Atalanta seguono Osimhen, il direttore sportivo del Lille: «È oggetto di attenzioni da parte degli osservatori»

Il direttore sportivo del Lille Luis Campos ha confermato l’interesse di molti club europei, tra cui Milan e Atalanta, per il talento Victor Osimhen. Il nigeriano è l’attuale capocannoniere della Ligue 1 con otto reti in undici gare.

«In un club come il nostro non è mai facile trovare gli attaccanti giusti e per questo serve una ricerca accurata. Osimhen è arrivato per far crescere il progetto, è normale che sia oggetto di attenzioni da parte degli osservatori», ha rivelato Campos ai microfoni di RMC Sport.