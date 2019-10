Milan, summit a Milanello: presenti Maldini, Giampaolo e Massara

Sguardi tesi e silenzio pesante al Milan. Giampaolo è arrivato due ore prima dell’allenamento

Giornata grigia a Milanello. Il primo ad arrivare è stato Marco Giampaolo, due ore prima della convocazione dell’allenamento fissata per le dieci e mezza del mattino. Silenzio e sguardo teso. I giocatori hanno iniziato a sfilare più tardi e poi è stata la volta dei dirigenti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Maldini e Massara, manca Boban, il Cfo di cui al centro sportivo non ci sono tracce. Nemmeno di tifosi, nessuno è arrivato qui per sostenere la squadra o protestare come era successo a San Siro. Dopo mezz’ora di confronto in spogliatoio è iniziato l’allenamento, poco dopo le 11. Si aspettano novità in giornata.